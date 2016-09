Eén op de zes werknemers heeft slaapproblemen

Ruim de helft van de werknemers die hinder ondervinden van slaapproblemen heeft last van concentratieproblemen (59 procent). Een kwart maakt fouten door het gebrek aan een goede nachtrust.



Werk

Volgens het onderzoek, dat in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis werd gedaan, liggen mensen vaak wakker door het werk. 49 procent van de ondervraagden zeggen slapeloze nachten te hebben door zorgen over hun baan. Mensen werken te veel of kunnen het werk niet loslaten, waardoor ze slecht slapen. Ook blijven ze piekeren over een vervelend gesprek met een collega.



Bij mannen is dit percentage met 55 procent hoger dan bij vrouwen (44 procent), die vaker niet kunnen slapen vanwege privéproblemen.