'Farmaceuten betalen miljoenen aan artsen'

Geen reden tot paniek na vondst dodelijke tekenziekte

4:05 Nederlanders hoeven zich volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen zorgen te maken dat het door teken verspreidde, dodelijke Krim-Congovirus in ons land gaat voorkomen. Een 62-jarige man overleed er, zo werd vandaag bekend, op 25 augustus aan in een ziekenhuis in Madrid. Hij werd vermoedelijk besmet tijdens een wandeling in de regio Castilla-Léon. ,,De kans dat zoiets in Nederland zal gebeuren is onwaarschijnlijk'', benadrukt een RIVM-zegsman.