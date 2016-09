'Forensisch arts heeft te weinig kennis'

De overheid moet investeren in een betere opleiding om de kwaliteit van het vak te verbeteren, stelt Reijnders, bijzonder hoogleraar eerstelijns forensische geneeskunde.



Nederland telt zo'n 350 forensisch artsen. Dat zijn vooral artsen (jeugd en infectieziekten) van de GGD, die forensisch werk er af en toe bij doen, naast hun reguliere taken. Slechts een kwart is fulltime forensisch arts. Reijnders: ,,Als je weinig diensten doet, bouw je onvoldoende expertise op.''



Forensisch artsen doen sporenonderzoek bij slachtoffers en verdachten van geweld, mishandeling en zedendelicten. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de medische zorg voor arrestanten en de lijkschouw na moord, doodslag, ongevallen, euthanasie en suïcide.



Natuurlijke dood

Onvoldoende opleiding leidt ertoe dat artsen zich vaak niet realiseren dat ze met een niet-natuurlijke dood te maken hebben. Uit onderzoek bleek dat ruim een kwart van de sterfgevallen waarin het een niet-natuurlijke dood betrof als 'natuurlijke dood' was aangemerkt. Het ging in het bijzonder om overlijden na een val.



,,Dat is een gebrek aan kennis en ervaring, maar soms ook gemakzucht. De belangstelling van een arts mag niet stoppen bij de laatste hartslag, maar pas als je iemand met een gerust hart ten grave kunt dragen.''



Als sprake is van onverwacht en onverklaard overlijden, zou vaker bloed- en urineonderzoek gedaan moeten worden om zicht te krijgen op een eventuele doodsoorzaak.



,,Een lijkschouwing bestaat niet alleen maar uit de pols voelen of naar de ademhaling luisteren. Zo kun je niet-natuurlijke overlijdensgevallen missen.''



Het werk van een forensisch arts is cruciaal voor het oplossen van misdrijven. Als het in het begin misgaat, kan dat leiden tot gerechtelijke dwalingen.



,,Juist in het begin van de juridische keten moeten artsen niet op een dwaalspoor zitten. Anders missen ze belangrijke informatie waarmee justitie in een rechtszaak uit de voeten kan, waardoor verdachten misschien ten onrechte achter de tralies worden gezet.''



Mishandeling

Ook melden behandelend artsen niet-natuurlijke sterfgevallen geregeld niet. Driekwart van hen herkent mishandeling niet.



In zijn oratie doet Reijnders een beroep op de overheid om te investeren in een gespecialiseerde opleiding forensische geneeskunde. De opleiding bestaat nu uit een theoretiecursus van 38 dagen. Die voldoet niet, concludeerde de Gezondheidsraad in 2013 al.



,,Sindsdien is er helemaal niets gebeurd'', zegt Reijnders. ,,Er is een overheidsfonds voor de opleiding van artsen voor infectieziekten en jeugdgezondheidszorg, maar forensische geneeskunde komt daarvoor niet in aanmerking.''