'Geef baby's pinda's om allergie te vermijden'

Sinds 2008 is het aantal allergieën in de VS meer dan verviervoudigd. Het patroon doet zich voor in veel westerse landen, maar ook delen van Afrika en Azië. Aangezien pindanoten in sommige gevallen een levensgevaarlijke allergische reactie kunnen uitlokken, kregen zwangere vrouwen in de VS de voorbije jaren het advies om geen pinda's te eten tijdens hun zwangerschap en om de noten niet aan hun jonge kinderen te geven.