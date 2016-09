Geen reden tot paniek na vondst dodelijke tekenziekte

Volgens het RIVM komt de zogenoemde 'virale hemorragische koorts Krim-Congo' eigenlijk alleen voor in Afrika, de Balkanlanden, het Midden-Oosten, sommige delen van Azië en in sporadische gevallen in Turkije en Griekenland. De Spaanse autoriteiten stellen dat het de eerste keer is dat de ziekte in Spanje is opgedoken na een tekenbeet. Wie het virus onder de leden krijgt, heeft zo'n 30 procent kans om te overlijden. De verpleegkundige die de zieke Spanjaard behandelde is door hem besmet. Haar toestand is stabiel. Wel ligt ze in quarantaine (isolatie) in een ziekenhuis.



Het RIVM stelt dat het de situatie in Spanje nauwlettend in de gaten houdt. ,,Dat doen we overigens altijd als ergens een virus opduikt. Hoe dan ook is er geen enkele reden tot paniek en geen enkele aanleiding om nu opeens bossen - waar veel teken voorkomen - te gaan mijden'', aldus de woordvoerder.



Alert

Het Krim-Congovirus moet, aldus het RIVM, niet worden verward met andere virussen die door teken kunnen worden overdragen zoals de in Nederland voorkomende ziekte van Lyme en het zogenoemde teken-encefalitis- of TBE-virus dat recent is aangetroffen op de Sallandse Heuvelrug in de provincie Overijssel. Volgens het RIVM is er in Nederland nog maar één persoon besmet geraakt met TBE en is de kans om het na een tekenbeet te krijgen veel kleiner dan op de ziekte van Lyme. ,,Wel moeten mensen nu extra alert zijn op tekenbeten'', verklaarde het instituut in juni. De persoon die TBE had is inmiddels herstellende.



Een besmetting met TBE verloopt meestal zonder klachten. Wie wel ziek wordt, krijgt na zeven tot veertien dagen koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Mogelijk ontwikkelt zich hersen(vlies)ontsteking en is ziekenhuisopname nodig. Ongeveer 1 tot procent van de mensen die ernstige klachten krijgen houdt daarvan restverschijnselen of overlijdt. Lyme kan ziekteverschijnselen in het zenuwstelsel, de gewrichten, huid en het hart veroorzaken.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen de meeste mensen het in Spanje getraceerde Krim-Congovirus op door besmette teken of door contact met bloed van besmette dieren. Er is geen vaccin beschikbaar voor dieren of mensen. Het virus kan zich ook verspreiden van mens op mens door contact met bloed of andere lichaamssappen.