Gehaakte kerstsokjes bungelen aan duizenden couveuses

Van Rijn: Wel degelijk harde afspraken over genoeg ver­pleeg­per­so­neel

22 december Er komen wel degelijk harde afspraken over genoeg personeel in de verpleeghuizen. Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn tegen AD.nl. Volgens Van Rijn voldoet hij hiermee zonder twijfel aan de wens die Hugo Borst en Carin Gaemers in hun manifest over de verpleeghuiszorg hebben neergelegd.