Gemeente moet in 2017 'beschut werk' bieden

Video Serene bevalling van deze mama krijgt tienduizenden likes

15:01 Bloed, zweet en tranen: dat is wat veel mensen associëren met bevallen. Maar daar is niets van waar in een filmpje dat vroedvrouw Lisa Marie Sanchez Oxenham uit Anaheim (Californië) op haar facebookpagina zette. De serene bevalling wordt massaal geliked en gedeeld.