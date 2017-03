Gezondheidsraad wil verbod op kweekembryo's opheffen

Roken in wachtrijen pretparken vanaf nu verboden

6:57 Roken in wachtrijen bij attracties in pretparken is vanaf dit seizoen verboden. Wie rookt in de rij, wordt daarop aangesproken. Wie blijft weigeren de sigaret uit te doen, kan het park worden uitgezet. Dat hebben 21 dagattracties verenigd in de Club van Elf besloten. De maatregel heeft als doel jonge kinderen tegen het roken te beschermen.