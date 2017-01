Griepepidemie houdt aan

Vijf tips om het kwellende griepvirus te ontlopen



1. Was je handen

'Ik was mijn handen straks wel' of 'dat is toch niet nodig'. Jawel, ook jij denkt dat wel eens. Doe het toch maar wel, adviseert directeur Jaap van Dissel van de afdeling Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Die zieke collega niest in haar hand en raakt vervolgens de deurhendel of het lichtknopje aan. Wanneer jij dat vervolgens aanraakt en in je oog of neus wrijft, ben je binnen enkele dagen zelf ziek. Griep is matig besmettelijk, maar één besmet persoon steekt gemiddeld toch twee à drie mensen aan." Handen wassen dus.



2. Ga een stukje verderop staan

Staat er iemand in je buurt luid te hoesten, proesten en niesen? Neem afstand.



3. Gebruik je papieren zakdoek niet vijf keer

Toch aan het hoesten? Gebruik zakdoekjes en gooi ze vooral na één keer gebruiken weg.



4. De deur uit

Frisse lucht doet wonderen, je hoort het je moeder nog zeggen. Toch is dat een fabeltje. ,,Even naar buiten heeft alleen zin als je afstand wil creëren."



5. Haal de griepprik

De griepprik is niet voor iedereen even toegankelijk, maar wordt door de overheid wel gratis aangeboden aan bepaalde groepen. Kinderen, 60-plussers en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep komen daarvoor in aanmerking. ,,Het is geen optimaal vaccin, maar voorkomt wel veel griepgevallen", weet de griepspecialist.



Komen deze tips voor jou te laat? Leg je er dan vooral bij neer. ,,Als je griepklachten hebt is het niet raadzaam om je in te spannen. Je kunt beter voldoende rust nemen", besluit Van Dissel namens het RIVM. ,,Maar", zo blijft hij genuanceerd, ,,heel de dag in bed of op de bank liggen is ook weer niet goed, dat kan leiden tot trombose."



Pak je rust, drink veel zodat je niet uitdroogt, demp de koorts met paracetamol en ziek goed uit.