Helft van festivalbezoekers heeft gehoorklachten door harde muziek

In 2014 hebben organisatoren van muziekevenementen, poppodia en staatssecretaris Martin van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een geluidslimiet van 103 decibel afgesproken. Zonder oordoppen is dit echter nog steeds binnen enkele minuten schadelijk voor je gehoor. ,,Het gaat niet om het volume van het geluid, maar om de duur van de blootstelling aan het geluid. Als er een geluidslimiet van 96 decibel was afgesproken, was het zonder oordoppen nog steeds binnen een kwartier schadelijk."



Ook kinderen gaan steeds vaker met hun ouders mee naar festivals en andere evenementen. ,,Geluid is eerder schadelijk dan je denkt. Volwassenen hebben vaak niet door hoe hard het geluid staat, omdat in de loop der jaren het gehoor al verslechterd is. Kinderen horen het geluid veel harder."