Hepatitis E treft ook gezonde mensen

Tot nu toe werd gedacht dat het virus alleen een bedreiging vormt voor transplantatiepatiënten. Maar ook gezonde mensen kunnen er ziek van worden, soms zelfs met hevige zenuwpijn en verlammingsverschijnselen.



Het RIVM telde meer gevallen van hepatitis E: in 2015 303, tegen 50 in 2012. Vooral mannen boven de 40 lopen het risico op een leverontsteking: enkele weken malaise met geel zien, buikpijn en misselijkheid. Bij 30 mensen ging het gepaard met zenuwpijn en verlamming in armen, blijkt uit onderzoek van de Bossche neuroloog Jeroen van Eijk.



Microbioloog van het AMC Hans Zaaijer, maakt zich ernstige zorgen over de bloedveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 1000 bloeddonoren is besmet. Hoogleraar Wim van der Poel uit Wageningen noemt hepatitis E een 'minstens zo groot probleem' als de Q-koorts die van geit op mens oversloeg.