Hormoonspiraaltje heeft ongewenste bijwerkingen

Een hormoonspiraaltje (Mirena) wordt in de baarmoeder geplaatst. ,,Momenteel wordt vrouwen verteld dat het hormoonspiraaltje enkel lokaal in de baarmoeder werkzaam is. Dit is mede gebaseerd op de veronderstelling dat de hoeveelheid hormonen die elders in het lichaam komen verwaarloosbaar klein is. Uit onze studie blijkt nu dat deze aanname niet correct is'', zegt onderzoeker Jurate Aleknaviciute. De richtlijn voor informatie over het hormoonspiraaltje moet volgens haar dringend herzien worden.