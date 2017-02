Hugo Borst opent meldpunt Trots op Ouderenzorg

Deze verhalen worden gebundeld in een witboek en na de Tweede Kamerverkiezingen aangeboden aan politiek Den Haag ter inspiratie en als leidraad voor de ouderenzorg in Nederland. Alle ouderen, mantelzorgers en medewerkers in de zorg worden opgeroepen hun bijdrage te doen.



Hugo Borst en Carin Gaemers brachten de afgelopen maanden veel teweeg met hun manifest Scherp op Ouderenzorg. Het manifest werd ruim 100.000 keer ondertekend en door een unanieme Tweede Kamer omarmd. Staatssecretaris Van Rijn trok in reactie hierop 100 miljoen euro extra uit voor verpleeghuizen.



Hard nodig

Dat geld is hard nodig. ,,Te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben", zegt Borst. ,,Dit is een aantasting van hun grondrechten. Tegelijkertijd weten wij dat er veel verpleeghuizen zijn waar het wél goed gaat. Het zijn juist deze positieve ervaringen die wij willen horen, zodat het extra geld goed terechtkomt en we een constructieve bijdrage kunnen leveren aan een betere ouderenzorg."