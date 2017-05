Huisarts moet aantal patiënten inkrimpen om overbelasting te voorkomen

Aantal comazuipers onder jongeren gedaald in 2016

12 april Het aantal jongeren onder de achttien jaar dat zich het ziekenhuis in drinkt, is in 2016 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt kinderarts Nico van der Lely van het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. Hij onderzoekt de cijfers jaarlijks.