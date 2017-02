Huisarts op speciale vluchtelingencursus

Vluchtelingen kampen met psychische trauma's, seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschappen en nog veel meer problemen die in de meeste Nederlandse huisartspraktijken niet dagelijks voorkomen. De komende maanden worden dokters online bijgeschoold door het AMC in Amsterdam. In eerste instantie zijn huisartsen in de hoofdstad aan de beurt, halverwege maart. Daarna volgt de rest van het land.

De dokters leren op de eerste plaats dat asielzoekers het begrip huisarts in hun thuisland helemaal niet kennen. Fransje van der Waals, huisarts en hoogleraar global health education aan het AMC: ,,Eritreeërs hebben nauwelijks gezondheidszorg. Syriërs zijn gewend alleen hulp te zoeken bij een acuut medisch probleem, niet om hun psychische welzijn met een arts te bespreken.'' Maar dat moet wel gebeuren, benadrukt de hoogleraar: ,,Vluchtelingen hebben vaak veel meegemaakt. Bijna 20 procent heeft een posttraumatische stressstoornis. Als die spanning niet snel wordt aangepakt, barst de vulkaan twee jaar later en dan heb je écht een probleem."

Bovendien moet je gezond zijn om goed te kunnen integreren, stelt Van der Waals. Vorig jaar hebben ruim 40.000 vluchtelingen een woning toegewezen gekregen én dus een huisarts. Nog 11.000 mensen wachten op een huis. Van der Waals: ,,Ze vestigen zich door heel het land. Op veel plekken hebben huisartsen vaak helemaal geen ervaring met deze groep.'' Dat erkent waarnemend huisarts in Purmerend Fleur Paulides (32). ,,Ik heb tot nu toe één Syriër in de praktijk gezien. Dat was een kwestie van naar zijn longen luisteren. Maar wat als er meer aan de hand is? Die specifieke kennis zit niet uitgebreid in de huisartsopleiding.''