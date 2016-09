'Ik ben best bang dat een jihadist straks mijn orgaan krijgt'

Hanne Wapenaar (80) uit Rotterdam

,,Zijn mijn organen nog wel bruikbaar na mijn dood? Alles slijt als je ouder wordt, óók je organen, neem ik aan. Ik heb het besluit om een donorcodicil in te vullen altijd voor mij uitgeschoven en twijfel nog steeds of het 'ja' of 'nee' moet zijn. Je leest wel eens dat de artsen te snel beslissen en iemand doodverklaren die nog had kunnen herstellen. Het kan zijn dat dit schrikbeeld me altijd een beetje heeft afgehouden.''



,,Maar als ik heel eerlijk ben: ik ben ook wel eens bang dat mensen met extreme opvattingen, zoals een jihadist, mijn organen krijgen. Stel je voor: loopt er opeens een moordenaar rond met mijn 'onderdelen'. Ik ben weer gaan twijfelen over donorregistratie toen mijn zoon zo'n vijftien jaar geleden bij toeval ontdekte dat hij maar één nier had. Hij liet zich onderzoeken op coeliakie, maar bij de foto's bleek dat er een nier ontbrak. Verdorie, dacht ik: wat als hij ziek wordt? Dan kan een donor zijn leven redden.''



,,Mijn zoon wil zijn lichaam aan de wetenschap geven na zijn dood. Zelf vind ik het niet zo'n prettig idee. Je moet toch iemand kunnen begraven, zeker als het je kind is. Al hoop ik dat het nooit zover komt. Mocht de wetswijziging er komen, ben ik automatisch donor. Ik twijfel of ik dat dan aanpas. Uiteindelijk vind ik: degene die achterblijft, moet beslissen."