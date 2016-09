Inspectie onderzoekt klachten van vrouwen met borstimplantaten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat onderzoek doen naar de klachten van zo'n tweehonderd vrouwen met siliconen borstimplantaten, bericht Nieuwsuur. Daarmee wil de IGZ bepalen of er ,,trends te ontdekken zijn in de signalen van vrouwen''. Veel vrouwen hebben namelijk klachten na het inbrengen van zo'n implantaat, stelt de IGZ. Bij een concreet resultaat gaat de inspectie in gesprek met artsen en fabrikanten.



Mogelijk niet onschuldig

Uit diverse recente wetenschappelijke studies blijkt dat siliconen mogelijk niet altijd onschuldig zijn. Patiëntenorganisatie SVS dringt aan op diepgaand onderzoek. Via het meldpunt van de organisatie zijn inmiddels 4291 vrouwen met klachten bekend, waarvan het overgrote deel onder het ASIA-syndroom valt. Een auto-immuun aandoening, waaronder uiteenlopende klachten vallen die worden veroorzaakt door siliconen.



Bij vrouwen met een bepaalde gevoeligheid voor siliconen komt het afweersysteem tegen de implantaten in actie, zo meldt Nieuwsuur. Vrouwen die met klachten lopen, krijgen soms hoge koorts, spierzwakte en geheugenverlies. Ze komen in sommige gevallen terecht in een jarenlang medisch circus, zo weet immunoloog Jan Willem Cohen Tervaert. . ,,Het duurt vaak eindeloos voordat iemand de link met siliconen legt", zegt hij.



Volgens Hinne Rakhorst, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen, komt uit alle grootschalige onderzoeken geen 'significant verband' met de onbegrepen klachten aan het licht. In de praktijk hebben veel vrouwen toch klachten. Op basis van de studie concludeert Hoogleraar patiënt veiligheid Jan Klein daarom: ,,We zouden moeten verschuiven van het idee dat de onveiligheid niet is aangetoond, naar het idee dat de veiligheid niet is aangetoond.''



Onderzoek VU

Uit onderzoek van het VU medisch centrum kwam een aantal jaren geleden naar voren dat siliconen borstprotheses schadelijk zijn. Veel van de tachtig toen onderzochte vrouwen kregen klachten als borstpijn, vermoeidheid, gewrichtspijn en concentratie- en woordvindingsstoornissen.



Een woordvoerster bevestigt het bericht van Nieuwsuur. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet het onderzoek. De vrouwen hebben verschillende soorten implantaten van verschillende merken. Wanneer de uitkomsten bekend zijn, is nog niet duidelijk.