Iraanse baby mag VS niet in voor dringende hartoperatie

Hoewel een federale rechtbank in Seattle vrijdag (lokale tijd) bepaalde dat het inreisverbod moet worden opgeschort, is nog niet duidelijk of dit op korte termijn effect heeft op de situatie van Faternah Taghizadeh uit Iran.



Bij Fatemah werden kort na de geboorte verdraaide slagaders vastgesteld en het meisje zou deze week met haar familie naar Oregon reizen voor de operatie. Hoewel de familie alle nodige documenten voor de visumaanvraag verzameld hebben en de grootouders en de oom van het meisje Amerikaanse staatsburgers zijn, komt het gezin de VS momenteel niet binnen. Dat schrijft The Guardian.



,,Ze moet zo snel mogelijk onder het mes," vertelt Sam Taghizadeh, de oom van Fatemah. De advocate van de familie valt hem bij: "In Iran is er 20 à 30 procent kans op succes bij de operatie. Hier is dat 97 procent kans op succes," aldus Amber Murray.