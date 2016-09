Kennis over eigen risico zorgverzekering schiet vaak tekort

Slechts 53 procent van de ruim 800 ondervraagden weet dat een bezoek aan de huisarts niet ten koste gaat van het eigen risico. Vorig jaar was dat nog 68 procent.



Een aanzienlijke groep (28 procent) denkt dat spoedeisende hulp in het ziekenhuis ook niet onder het eigen risico valt. Maar dat is juist wel zo. Dat meeverzekerde kinderen zijn uitgezonderd van het eigen risico is ook niet erg bekend: slechts 26 procent is daarvan op de hoogte tegen 37 procent in 2015.



'Opgebruikt'

De enquête is gehouden in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het bestaan van een eigen risico op zich prima, als het bedrag maar niet verder stijgt. Uit het onderzoek blijkt verder dat zo'n 10 procent van de bevolking dit jaar naar eigen zeggen zorg heeft uitgesteld of gemeden om het eigen risico uit te sparen. Dat percentage is vergelijkbaar met vorig jaar. Omgekeerd zei 13 procent juist extra beroep op zorg te hebben gedaan, omdat hun eigen risico toch al was 'opgebruikt'.