'KNO-artsen wanhopig: mensen blijven onvoorzichtig met gehoor'

Op dit moment heeft zo'n 10 tot 20 procent van de Nederlanders last van oorsuizen, aldus de Stichting KNO. Dat percentage stijgt naar verwachting de komende jaren alleen maar verder.



In werkelijkheid is het overigens nu vermoedelijk al groter. Niet iedereen meldt zich bij de dokter, vooral omdat mensen klachten aanvankelijk niet al te serieus nemen. ,,Omdat ze nergens last van hebben'', aldus de stichting. ,,Dan, op het moment dat het te laat is, is het onomkeerbaar.''



Veel mensen weten dat harde muziek en vuurwerkgeluiden funest zijn voor de oren. Maar dat is volgens de stichting slechts een klein deel van de mogelijke gevaren. ,,Ook klussen in huis kan schade opleveren'', zegt de stichting.