Koortslipvirus als middel tegen huidkanker

,,Het virus is zo aangepast dat het deze aandoening niet meer kan veroorzaken. Maar het is wel in staat om kankercellen te doden'', legt een woordvoerder uit. ,, Als het lokaal in een melanoom wordt gespoten, gaat het virus zich in de kankercellen vermenigvuldigen. Zodra de cel tjokvol virussen zit, spat hij uiteen en verspreiden de virussen zich naar de omliggende cellen. In gezonde cellen kan het virus zich echter niet vermenigvuldigen. Het valt dus, heel selectief, alleen de kanker aan. ''

Chirurg Alexander van Akkooi is, met zijn collega's van het Antoni van Leeuwenhoek, de eerste die vanaf begin januari het nieuwe middel in Nederland zal toepassen. Het is voor patiënten met beperkte uitzaaiing van het melanoom in de huid, onderhuids of in de lymfklieren, maar zonder uitzaaiingen in organen. Het middel zal bij ongeveer de helft van de patiënten aanslaan en gemiddeld een half jaar werken, zegt Van Akkooi.