Malariabesmetting bij proefpersonen toegestaan

De proef wordt gedaan in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen, waar de malariamuggen worden gekweekt. ,,Ze worden daar door vijf verschillende malariamuggen geprikt. De testpersonen worden nauw in de gaten gehouden, en krijgen malariamedicatie wanneer er toch symptomen optreden'', aldus de onderzoekers.



Het LUMC is een van de vijf locaties in de wereld waar dit soort onderzoek wordt gedaan. Door vrijwillige proefpersonen opzettelijk te besmetten met een infectieziekte kan een vaccin snel en goedkoop worden getest.



Naar verwachting kan het medisch centrum in het voorjaar gezonde proefpersonen gaan werven. Nu bestaat er alleen een malariavaccin dat beperkte en tijdelijke bescherming geeft. Het nieuwe vaccin zou volledige bescherming moeten bieden. Daarmee zou in de toekomst miljoenen doden kunnen worden voorkomen.