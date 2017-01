Meer ouderen gestorven door kou en griep

De griepepidemie in Nederland houdt aan. In de week van 16 tot en met 22 januari werden volgens het RIVM 102 van de 100.000 inwoners met griepachtige klachten door de huisarts gemeld. Het is de achtste achtereenvolgende week dat we boven de grens van 51 per 100.000 mensen met verschijnselen en dus met een epidemie zitten.