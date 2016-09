Meevaller: Zorgpremie stijgt volgend jaar amper

Door eerdere maatregelen om de zorgkosten te beheersen, valt de premiestijging volgens ingewijden mee. Zo mag het aantal behandelingen door ziekenhuizen, huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg slechts beperkt groeien. Verder onderhandelt minister Schippers van Volksgezondheid met fabrikanten over acceptabele prijzen voor peperdure medicijnen.



Zorgtoeslag

Ook zal de maximale zorgtoeslag, een tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, licht hoger uitpakken in 2017. Hierbij gaat het om zo'n 2 euro per maand, weet deze krant. Die ingreep is bedoeld om de koopkracht van minima op peil te houden.



Mensen met een minimuminkomen betalen vanwege de zorgtoeslag bijna 140 euro minder aan premie en eigen risico dan in 2008. Gisteren werd ook al bekend dat het verplichte eigen risico volgend jaar blijft staan op 385 euro per jaar.



Richtlijn

De zorgpremie is een richtlijn voor verzekeraars, die in november zelf hun exacte tarieven bepalen. De inschatting door het ministerie van Volksgezondheid komt officieel pas echt tijdens Prinsjesdag, op 20 september, naar buiten.



De geraamde premie voor 2017 is vergelijkbaar met die van vijf jaar geleden (toen 102 euro per maand). Maar voor de huidige premie wordt veel meer en betere zorg geleverd, heeft minister Edith Schippers al meermaals benadrukt. Terwijl destijds de discussie vooral was wat er uit het pakket zou kunnen.



Niet al te lang geleden is de wijkverpleging overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Ook worden nu dure ingrepen als een kunsthart en nieuwe oncologische medicijnen of behandelingen vergoed.



Etalagebenen

Per 1 januari 2017 worden bovendien bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar aan het pakket toegevoegd.