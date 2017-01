Middagdutje verbetert je geheugen en je denkwerk

Californië vergoedt ge­slachts­ver­an­de­ring gevangene

8 januari Een Amerikaanse gedetineerde in een gevangenis in Californië, die werd geboren als man maar zich identificeert als vrouw, heeft deze week een geslachtsoperatie ondergaan die betaald werd door de overheid. Het is de eerste keer dat dit in de VS gebeurt, zo liet de advocaat van de transgender weten.