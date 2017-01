Minder pijn bij andere chemo

Waar hebben de patiënten precies last van?

,,Zij kampen met roodheid, zwelling en vervelling van de handpalmen en voetzolen. In ernstige gevallen ontstaan er bloedingen, blaren en kloven. Heel pijnlijk. Handelingen als aankleden en wassen kunnen erg moeilijk worden. Er zijn zelfs patiënten die in een rolstoel naar de polikliniek komen, omdat lopen niet meer gaat. Deze bijwerking wordt het hand-voetsyndroom genoemd. Naar schatting hebben jaarlijks duizenden patiënten er last van."



Niks helpt?

,,Nee, helaas niet. Deze patiënten krijgen vaak een verzachtende zalf mee, maar een goede behandeling is er niet. Regelmatig moet de chemotherapie onderbroken worden om de huid te laten herstellen en wordt vervolgens de dosis verlaagd."



Maar u heeft de oplossing?

,,We hebben ontdekt dat een ander chemotablet, genaamd S-1, evenzo effectief is tegen de kanker maar minder vaak het hand-voetsyndroom geeft. We hebben onderzoek gedaan onder 161 patiënten met uitgezaaide darmkanker. De ene helft kreeg de standaard medicatie: capecitabine, een veelgebruikt chemotablet bij darm-, maag-, slokdarm- en borstkanker. De andere helft kreeg het nieuwe middel. Wat bleek: bij de eerste groep kreeg driekwart het hand-voetsyndroom, bij de tweede 45 procent."