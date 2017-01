Nederland Europese koploper in de zorg

Ons land scoort gemiddeld een 9,3 en is daarmee koploper. De onderzoekers roemen bij ons de rechten van patiënten, het goede resultaat van behandelingen, verstandig gebruik van medicijnen en de enorme service. Nog nooit scoorde een land zo hoog in de zogeheten Euro Health Consumer Index, die in bezit is van deze krant. Zwitserland zit met een 9 vlak achter ons, net als vorig jaar. Op gepaste afstand volgen Noorwegen, België, IJsland, Luxemburg, Duitsland en Finland. Onderaan de lijst bungelt Roemenië.



De algemene conclusie is dit jaar dat de Europese gezondheidszorg nog steeds op de weg omhoog is. Lagere kindersterfte en betere overlevingskansen bij hart- en vaat ziekten plus kanker zijn duidelijke verbeteringen in alle landen.



Resultaten

Nederland staat op de 11e plaats als de onderzoekers kijken naar het geld dat in de zorg wordt gepompt en de resultaten die dat oplevert. Wat dat betreft presteert Macedonië het beste. België krijgt nog een pluim, omdat de toegang tot het zorgsysteem daar zeer goed is.



Andere landen zouden efficiënter kunnen werken en patiënten een lol doen als ze een voorbeeld nemen aan onze zuiderburen, klinkt het. Half november bleek uit onderzoek van The Commonwealth Fund, een Amerikaanse denktank op het gebied van zorg, ook dat de Nederlandse zorg het vergeleken met tien andere hoogontwikkelde Westerse landen meer dan prima doet. We scoorden daar onder andere als hoogste als het gaat om toegang tot zorg buiten kantooruren. Ook hebben Nederlanders vergeleken met de andere tien landen in de hoogste mate een eigen dokter.