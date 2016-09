Nieuw apparaat wil mensen bewust maken van hun dromen

Binnen een jaar moet hij in de winkel liggen: de iBand+, een apparaat dat je kan helpen om beter te slapen. De hoofdband meet met sensoren je lichaamsactiviteit tijdens het slapen, terwijl de luidspreker bij je kussen geluiden afspeelt. Met behulp van een app kun je het 's ochtends allemaal nog een rustig bekijken. Kosten van dat alles: 139 euro voor wie hem nu aanschaft.



Het idee ontstond door de slaapproblemen van de Indiase Purva Raut. Samen met haar man Samir woont ze sinds 2004 in Nederland, maar ze kon de slaap regelmatig niet vatten. Samir, technisch ingenieur en Purva, softwareontwikkelaar, sloegen daarom de handen ineen om te komen tot de iBand+.



EEG

Samir: ,,We hebben eerst diverse therapieën geprobeerd voor Purva's slaapprobleem, waarbij muziektherapie het beste werkte. Daarmee heb je echter geen invloed op de speelduur van de muziek of het moment waarop die begint te spelen en stopt. Zo kwamen we op het idee om een apparaat te maken op basis van EEG, dat de hersengolven kan meten en zo de muziek kan aanpassen op wat er in de hersenen gebeurt."



De iBand+ combineert data van hersengolven met hartslag, lichaamstemperatuur, bewegingingen van het lichaam en een aantal slimme algoritmes. Op basis van die gegevens kan het apparaat je helpen om in slaap te vallen met behulp van muziek, maar vervolgens ook in een diepe slaap door antigeluid. Met prikkels in de vorm van licht en geluid tijdens de zogeheten REM-slaap zou je er zelfs bewuster van gaan dromen. Samir: ,,Je wordt dan onbewust een heel klein beetje wakker gemaakt, zodat je doorhebt dat je droomt. Dat gebeurt op een heel natuurlijke manier, zodat je niet echt wakker wordt." Aan het einde van de slaapcyclus kan de iBand+ je ook weer wekken met licht en geluiden.



Sceptisch

Slaapexpert dokter Hans Hamburger van het Amsterdam Slaapcentrum in Boerhaave Medisch Centrum is vrij sceptisch ten opzichte van het apparaat. ,,In je droomslaap ben je heel snel wakker te maken. De kans dat je wakker wordt van de lichtflitsen of geluiden lijkt mij dan ook veel groter dan de kans dat je er bewuster van gaat dromen", zegt hij. ,,Lichtflitsen kun je gebruiken om het slaap- en waakritme aan te passen, bijvoorbeeld bij mensen met een jetlag. Dat soort informatie gaat direct via de oogleden richting de hersenen, met een grote kans dat dat je wakker maakt."



Toch ziet hij ook positieve kanten: ,,Er zit een aantal interessante aspecten aan dit apparaat. Het is bijvoorbeeld een van de weinige slaaptrackers die de hersenactiviteit meet. Daardoor zijn de diverse slaapfasen goed meetbaar."