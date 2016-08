Ouders stellen staat aansprakelijk voor vaccinatieschade

Volgens de advocaat wijst internationaal onderzoek uit dat er een verband is tussen het middel Pandemrix en narcolepsie. Mensen die lijden aan de zeldzame ziekte vallen spontaan in slaap en kunnen last hebben van spierslapte. Het is de eerste keer dat de staat verantwoordelijk wordt gesteld voor vaccinatieschade.



Volgens Bijwerkingeninstituut Lareb zijn er momenteel 29 meldingen van narcolepsie na de inenting. ,,Wij zijn er echt van overtuigd dat dit zeer ernstig is en dat het zeer ernstige ingrijpende gevolgen heeft voor een heel mensenleven", zei Beer tegen Eenvandaag. ,,Op alle fronten eigenlijk worden die kinderen benadeeld, dat mag de overheid zich wel aanrekenen."



In Zweden, Finland en Noorwegen worden ouders van kinderen met de problematiek gecompenseerd. In Nederland nog niet. Beer is hoopvol dat de Nederlandse overheid over zal gaan tot een schadevergoeding. ,,Er is sprake van ernstige schade. Dan kun je de mensen niet met een schijntje afschepen", aldus de advocaat.