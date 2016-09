Populair haargroeimiddel zorgt voor erectieproblemen

Een kaal hoofd of erectieproblemen? Geen man die zal willen kiezen, maar de vraag is realistischer dan gedacht. Propecia heeft meer bijwerkingen dan gedacht. Het zorgt voor erectieproblemen die ruim een jaar aanhouden, ook nadat de man allang is gestopt met het medicijn.



Dermatologen schrijven het middel geregeld voor, maar het is ook - zonder doktersrecept - online te koop. Oorspronkelijk kwam het middel op de markt voor oudere mannen met een vergrote prostaat. Toen bleek dat het tegen haaruitval helpt, werd het ook populair onder jongere mannen. Uroloog Gert Dohle: ,,Het werkt dus tegen kaalheid, maar je krijgt er seksuele problemen voor in de plaats.''



De Nederlandse haarstichting adviseert om het gebruik van Propecia goed te overdenken, zo schrijft zij op haar website. ,,Het was al bekend dat Finasteride het libido kan verlagen. Toekomstige, uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken moeten uitsluitsel geven over de daadwerkelijke bijwerkingen en of deze onomkeerbaar zijn.'' De stichting laat weten dat medicijnen niet de enige uitkomst zijn bij kaalheid. ,,Er is ook nog de mogelijkheid om een chirurgische ingreep te laten doen.''