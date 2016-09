'Repareren donororganen had plan B kunnen zijn'

Het aantal beschikbare organen nam sterk af de afgelopen jaren. In het Universitair Medisch Centrum Groningen doet een speciaal team daarom onderzoek naar het conserveren en repareren van donorganen, om zo meer organen beschikbaar te krijgen. Henri Leuvenink, een van de onderzoekers, vertelt: ,,Als je nu donor wordt, is er meestal echt iets aan de hand. Bijvoorbeeld een ernstige ziekte of een hersenbloeding. Vroeger waren donoren vaak betrokken bij verkeersongevallen, omdat er geen valhelmen of gordels waren. Een donor is nu gemiddeld tegen de 60, waardoor de kwaliteit van de organen naar beneden is gegaan."



Leuvenink en zijn team bekijken hoe je die kwaliteit weer omhoog kunt brengen zodat organen die eigenlijk afgekeurd worden, wél te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld door het orgaan te testen op een soort testbank. Leuvenink: ,,De grootste stress die je maar kunt hebben in je leven, is die tijdens het doodgaan. Dat doet heel wat met een orgaan. Bij een tweedehands auto maak je het liefst ook even een proefritje en zo kwamen we op het idee om een machine te maken waarmee we de organen voorafgaand aan de transplantatie kunnen testen. Op basis van die test kunnen we daarna bepalen wat er nodig is om het orgaan te repareren."



Primeur

De organen kunnen worden gerepareerd door er vloeistof met medicatie doorheen te spoelen. Die techniek staat echter nog in de kinderschoenen en er is nog veel aanvullend onderzoek voor nodig. Ook kunnen organen in een soort van winterslaap gebracht worden, terwijl ze zuurstof blijven krijgen. ,,De organen van dieren in winterslaap gaan immers ook niet achteruit", aldus Leuvenink.



Met de testbank zijn inmiddels al enkele levers en longen gerepareerd en succesvol getransplanteerd. Een Nederlandse primeur in de wereld van orgaandonaties. ,,Twee weken geleden was de PvdA-fractie hier nog op bezoek en een paar weken eerder de VVD. Die laatste partij zag het repareren zelfs als een plan B mocht de automatische registratie niet doorgaan. Wat mij betreft is het echter en-en", aldus Leuvenink.



Investering

Omdat inmiddels bewezen is dat het repareren meer donororganen kan opleveren, heeft de zorgsector daar de afgelopen jaren zo'n anderhalf miljoen euro in gestopt. Met dat geld kon het team van Leuvenink verder gaan in het onderzoek, maar het geld begint op te raken. Van de industrie zelf verwacht Leuvenink weinig: ,,Als je er vanuit gaat dat een niertransplantatie rond de 60.000 euro kost en je voor de vloeistof met medicatie maar zo'n 200 euro betaalt, weet je dat de omzet laag is. De industrie heeft er dan ook geen enkel belang bij om hierin te investeren."



Leuvenink hoopt echter van harte dat er nieuw geld beschikbaar komt om de techniek door te ontwikkelen. ,,Ik ben in dit vak gegaan om mensen een nieuwe start te kunnen geven", besluit hij. ,,Ik zie ook collega's die betrokken zijn bij de behandeling van kanker, waar je het vaak verliest. In dit geval win je juist op het einde. Hoe mooi is het om te zien dat mensen met een donororgaan twee keer hun verjaardag vieren: een keer de echte en de tweede keer op de dag dat ze hun orgaan kregen."