Rutte: VVD zet twee miljard apart voor betere verpleeghuiszorg

In het VVD-verkiezingsprogramma wordt de twee miljard euro apart gezet. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) is dit haalbaar op basis van extra economische groei. Het is ook het bedrag waarvoor Hugo Borst en Carin Gaemers naar aanleiding van hun manifest Scherp op Ouderenzorg pleitten om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren.



Rutte: ,,Laten we er vanuit gaan dat Borst en Gaemers gelijk hebben. We willen dat geld in ieder geval reserveren: 1,9 miljard tot 2 miljard. We zeggen er wel meteen bij: of we dat geld nodig hebben, zullen we zien. Het is geen belofte, want het hangt af van de formatie en wat de verpleeghuizen nodig hebben. Het is wel onze inzet.''