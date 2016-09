Schippers trekt zes miljoen uit voor nieuwe antibiotica

Schippers maakte dat vandaagg bekend in New York. De bewindsvrouw sprak daar op een speciale bijeenkomst over antibioticaresistentie tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zij pleit al langer voor een eensgezinde aanpak van de ongevoeligheid voor antibiotica, die een bedreiging is voor de volksgezondheid.



Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Een van de oorzaken daarvan is overmatig en onzorgvuldig gebruik ervan in de zorg en in de veehouderij. Eenvoudig te genezen ziektes als long- en blaasontsteking kunnen daardoor weer levensbedreigend worden.



Sinds 1987 zijn er geen nieuwe antibiotica op de markt gekomen. Meer onderzoek naar nieuwe antibiotica of alternatieve behandelingen zijn volgens Schippers daarom hard nodig.