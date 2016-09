Slechtziende Carlo sleept EHBO-diploma binnen

Hij legt zijn blindengeleidestok naast zich neer en gaat op zijn knieën zitten. Waalwijker Carlo Klijsen (43) concentreert zich. Dan ritst hij het jasje van 'het slachtoffer' los, pakt op de tast de AED erbij en plakt de stickers op de borst. Hartmassage begint, mond-op-mondbeademing en weer hartmassage.



Voor Klijsen is het verre van vanzelfsprekend dat hij dit kan. Hij heeft net zijn EHBO-diploma gehaald terwijl hij slechts vier procent ziet. ,,Nooit gedacht dat ik dit zou kunnen", zegt hij. ,,En het was ook pittig, moet ik eerlijk zeggen. Ik was zo blij toen ik het papiertje kreeg."



Mogelijk

Ongeveer 23 jaar werkt Klijsen al bij de sociale werkvoorziening van Baanbrekers in Waalwijk. Hij zet bijvoorbeeld fotolijstjes in elkaar of plastic opbergdozen. Een collega, die wel ziet, haalde onlangs zijn EHBO-diploma. ,,Toen ben ik naar de leraar gestapt en heb ik gevraagd: kan ik dat ook?" Het kon.



Klijsen weet goed dat het toepassen van eerste hulp voor hem lastiger is dan voor iemand die wel ziet. Hij is veel afhankelijker van informatie die het slachtoffer geeft. ,,Als iemand een brandwond oploopt, moet ik vragen welke kleur die heeft en hoe groot de wond is." Na die antwoorden kan hij pas bepalen wat hij moet doen.



Talent

Maar Klijsen heeft talent. Hij weet nu hoe hij moet omgaan met epileptische aanvallen en onderkoeling. Iemand verbinden kan hij als geen ander. Tijdens het examen moest hij een enkel inzwachtelen. ,,De examinator zei dat ik de beste van de groep was. Beter dan de zieners."



Tijdens het examen kreeg hij wel iets meer tijd dan anderen, juist omdat hij extra vragen moet stellen. Klijsen slaagde met vlag en wimpel. Zo'n diploma is handig, vindt hij. Zeker omdat hij goalball speelt, een sport voor blinden en slechtzienden. ,,Als iemand dan gewond raakt, kan ik die nu tenminste helpen."



Het Oranje Kruis juicht het toe als ook mensen met een beperking hun EHBO-diploma halen. ,,Hij heeft laten zien alle handelingen te kunnen doen."