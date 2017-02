Steeds meer tandartsen speciaal voor kinderen

De praktijk in Woerden, waar Els vandaag zo'n 21 patiënten op controle heeft, is allang niet uniek meer. Volgens tandartsenkoepel KNMT waren er in 2007 zo'n 30 in kinderen gespecialiseerde tandartsen en zijn het er sinds dit jaar al 57. Kinderen kunnen er niet zomaar naartoe. Ze moeten door de 'gewone' tandarts worden doorverwezen. Dat gebeurt volgens voorzitter Hellen Blom van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) als een kind gedragsproblemen heeft, of heel bang is, of al jong een slecht gebit heeft.



Specialisatie

Dat het aantal kindertandartsen stijgt, is volgens Blom niet verwonderlijk. ,,De hele gezondheidszorg is zich steeds meer aan het specialiseren.'' Daarnaast is het besef gegroeid dat je snel moet ingrijpen. ,,Als je kinderen al vroeg kan helpen hun gebit beter te verzorgen en gezonder te eten, is dat enorm belangrijk voor later.'' Het heeft volgens Hembrecht ook te maken met een andere kijk op kinderen. ,,De gevoelens van kinderen worden serieuzer genomen. Hoe kunnen ze over hun angst heen geholpen worden?''



In één ding is tandarts Els heel duidelijk: als een kind eenmaal gewend is, gaat het in zijn uppie naar binnen. Zonder ouders. ,,Dat geeft een kind meer zelfvertrouwen. Dat het 't heus alleen af kan. Maar het voorkomt ook dat ouders hier hun eigen angst op een kind overdragen. Dat ze niet opeens 'knijp maar in mijn hand' zeggen, terwijl het kind er gewoon relaxed bij ligt.''



Happy

Diego heeft vandaag geen énkel gaatje, maar hij wil nog niet weg. Terwijl Els zijn moeder bijpraat, klimt hij nog een keer in de stoel en duwt de blauwe zonnebril opnieuw op zijn neus. Moeder Suriani: ,,Andere ouders kijken me nu verbaasd aan. Roept Diego op het schoolplein happy: ik ga naar de tandarts!''