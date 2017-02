Stijgend aantal huidkankerpatiënten

In 2016 kregen 15.836 mensen huidkanker, bijna 1100 meer dan het jaar daarvoor. Jaarlijks overlijden ruim 900 mensen aan de ziekte. Binnen deze groep huidkankerpatiënten steeg ook het aantal mensen met een melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, van 5887 in 2015 naar 6787 in 2016. Het gros is boven de vijftig jaar, maar dermatologen in het land zien in hun spreekkamers steeds meer veertigers en soms zelfs twintigers met huidkanker.



Volgens dermatoloog Jorrit Terra aan het Universitair Medische Centrum Groningen eist het onbeschermd bakken in de zon zijn tol. ,,Alle campagnes ten spijt: we smeren pas zonnebrand in juli bij dertig graden, maar op een zonnige dag in april zit iedereen op het terras te verbranden."



Juist op die momenten, wanneer we nog een bleek huidje hebben, loopt de huid schade op, die zich nog jaren later kan omzetten in huidkanker. ,,Onbegrijpelijk en zorgwekkend. We hebben in ons land zo weinig zonuren, maar zijn toch kampioen in het krijgen van nieuwe huidkankers."



Basaalcelcarcinoom

Officieel kregen niet 15.836 maar zelfs 56 duizend Nederlanders huidkanker in 2016. Het gros kreeg de meest onschuldige variant, basaalcelcarcinoom. Omdat hier vrijwel niemand aan overlijdt en de huidkanker goed te behandelen is, tellen deze niet mee in de cijfers. In totaal kregen 108.400 Nederlanders vorig jaar de diagnose kanker, 2500 patiënten meer dan in 2015. Na huidkanker komen darmkanker (15.427) en borstkanker (14.511) het meeste voor.



Bij de mannen staat prostaatkanker nog altijd op nummer één, bij vrouwen is dat borstkanker.