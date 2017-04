Tekort schildkliermedicijn Thyrax treft patiënten

Door de plotselinge productiestop van Thyrax, begin vorig jaar, moesten in Nederland 350.000 schildklierpatiënten overstappen op andere pillen. Dat had met name grote gevolgen voor patiënten die een hoge dosis slikken, blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituten Nivel en Pharmo.



Ruim de helft van die groep – zo’n 50.000 patiënten – kreeg een overdosis, omdat de nieuwe tabletten meer hormonen bevatten. Zo’n overdosis leidt vaak tot hartkloppingen, uitputting en hoofdpijn. Klachten die het afgelopen jaar in groten getale bij patiëntenvereniging SON en behandelend artsen terecht kwamen.



Zorgwekkend, noemt internist-endocrinoloog Eric Fliers (AMC) de onderzoeksresultaten. ,,Wij hadden als artsen aanvankelijk niet gedacht dat zoveel mensen in de problemen zouden komen.” Hoewel het rapport stelt dat ook zonder overstap 27 procent van de patiënten afwijkende schildklierwaarden heeft, 'is dat aantal nu verdubbeld', zegt hoogleraar Fliers.