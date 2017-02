Veiligheid rubberkorrels opnieuw in twijfel getrokken

In oktober 2016 stelden wetenschappers in een uitzending van het tv-programma Zembla vraagtekens bij de blootstelling aan rubberkorrels. Minister Schippers gelastte destijds gelijk een groot onderzoek. Eind vorig jaar kwam naar buiten dat de risico's verwaarloosbaar zijn.



Een vervolguitzending van Zembla, vanavond, stelt dat die conclusie toen overhaast is getrokken. Er lopen internationaal nog meerdere onderzoeken en de research door het RIVM was niet volledig, mede door de immense druk waaronder de tachtig onderzoekers opereerden.



Norm

Zo zouden de effecten van vrijgekomen stoffen op kleine kinderen niet goed zijn meegenomen en zou ook niet zijn gekeken hoe verschillende stoffen op elkaar reageren. Ook beweert het instituut dat één bepaalde giftige stof de veiligheidsnorm niet overschrijdt, maar vond het RIVM eerder zelf dat die norm moest worden aangescherpt.



Verder heeft de Vrije Universiteit zebravisembryo's blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen. Wat blijkt: de embryo's gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering. Volgens enkele onderzoekers het bewijs dat de stoffen gevaarlijk zijn, vooral voor de jeugd.



Afhoudend

Het RIVM reageerde vanmiddag afhoudend. Volgens het instituut weten we na het nieuwe onderzoek nog steeds om welke giftige stoffen het gaat en in hoeverre de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Er zijn 'geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting'.



Bij het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM bestaat naar verluidt veel verbazing over het recente onderzoek van de VU. Dat zou hebben plaatsgevonden zonder medeweten van de instanties. ,,Niemand is gebeld", zegt een overheidsbron. ,,Het komt allemaal nogal rellerig over."