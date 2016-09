'Vitamine B6 zorgt voor veel gezondheidsklachten'

Eén op de drie mensen met deze klachten hebben er dusdanig veel last van gehad dat ze naar de huisarts zijn gegaan. Veertien procent van die groep bleek een te hoog vitamine B6-niveau in het bloed te hebben, blijkt uit een enquête. In totaal deden 1800 mensen mee aan deze enquête.



Vier procent heeft blijvende schade opgelopen aan het overschot aan vitamine B6. 65 procent geeft aan niet te weten of de schade blijvend is.



Overdosis

Een te hoog vitamine B6-niveau kan mogelijk leiden tot klachten aan het zenuwstelsen. Symptomen zijn onder meer tintelingen en gevoelloosheid. Deze zenuwpijnen komen vaak voor in de handen en voeten, maar ook delen van het zenuwstelsel op andere plaatsen in het lichaam kunnen hierdoor worden aangetast.



Tintelingen in de handen worden met veertig procent het vaakst genoemd, zegt Radar. Ongeveer dertig procent heeft (ook) tintelingen in de voeten. 35 procent zegt pijn te hebben aan de handen of voeten, bijna een kwart heeft last van zenuwpijn.



Vitamine B6 is in hoeveelheden tot 100mg per pil vrij te verkrijgen. De maximaal aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is echter 25mg. Toch zijn er nog geen regels gesteld aan de verkoop van deze vitamine.