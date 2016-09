Voor het eerst krijgt kind in België euthanasie

Dat schrijft de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. De arts die de euthanasie uitvoerde, heeft deze week een dossier bezorgd aan de Federale Evaluatieen Controlecommissie Euthanasie.



Vlaanderen

Dat wordt bevestigd door onder meer professor Wim Distelmans, voorzitter van de commissie. Het gaat om een Nederlandstalig dossier, wat erop wijst dat de euthanasie in Vlaanderen is uitgevoerd. Hoe oud de jongere was, is niet geweten. Hij of zij leed aan een terminale ziekte.



De uitbreiding van de oorspronkelijke euthanasiewet uit 2002 is er al tweeënhalf jaar. Sinds haar goedkeuring is er felle kritiek uit binnen- en buitenland.



Uitzichtloze gevallen

Volgens Distelmans is euthanasie bij een minderjarige enkel in erg uitzonderlijke en uitzichtloze gevallen een optie. Dat het zo lang geduurd heeft vooraleer de wet voor het eerst is toegepast, bewijst dat. ,,Er zijn gelukkig erg weinig kinderen die in aanmerking komen, maar dat betekent niet dat we hen het recht op een waardige dood mogen ontzeggen.''



Ook in Nederland wordt gekeken of euthanasie bij kinderen mogelijk moet worden. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) trekt bijna vier ton uit voor een wetenschappelijk onderzoek naar euthanasie bij kinderen van één tot twaalf jaar. Ook wil ze een steunpunt financieren voor kinderartsen die met kindereuthanasie te maken krijgen.



Een optie

Er is nu één optie. Een arts kan een beroep doen op 'overmacht in de zin van een noodtoestand'. Daarvan kan sprake zijn als bijvoorbeeld pijnbestrijding echt niet werkt.