'Voorlichting over donorschap schiet tekort'

Dinsdag ging de Tweede Kamer akkoord met een voorstel om alle Nederlanders voortaan automatisch donor te maken. De kans dat je daadwerkelijk donor wordt, kun je echter vergelijken met de kans op het winnen van de loterij. Rik Gerritsen, intensivist op de Intensive Care van het Medisch Centrum Leeuwarden legt uit: ,,Je moet op een hele specifieke manier doodgaan, op de Intensive Care. Je bent dan ofwel hersendood na een ongeval of bloeding, maar het kan ook zijn dat je niet meer te genezen bent, van de beademing afgaat en sterft aan een zogeheten circulatoire dood."



Voor het bepalen van een eventuele hersendood geldt in Nederland een strict protocol. ,,Eerst moeten we onderzoeken of er een afdoende verklaring is voor iemands toestand, bijvoorbeeld een ongeval of een hersenbloeding. Vervolgens testen we iemands reflexen. Daarbij moet je onder andere denken aan het met een wattenbolletje over iemands oogkas gaan en het reageren van de pupillen op licht. Zijn er geen reflexen, dan testen we via een EEG of er nog elektrische hersenactiviteit is. Is die er niet meer, dan testen we als laatste nog of iemand weer spontaan gaat ademen als we hem of haar van de beademing afhalen. Is ook dat niet zo, dan is de patiënt hersendood."



Voorzichtig

Gerritsen's werk zit er op het moment dat de donor naar de operatiekamer gaat op, omdat de uitname wordt gedaan door andere artsen. Dit gebeurt om te zorgen dat het gehele proces van herkenning en toestemming en feitelijke donatie gescheiden is. Bovendien is er daardoor geen kans op belangenverstrengeling en is het ook voor nabestaanden duidelijk.



Vervolgens is het de beurt aan onder andere de zogeheten transplantatie-nefroloog om alles in goede banen te leiden. Stefan Berger, zelf transplantatie-nefroloog, legt uit: ,,Dat wordt heel voorzichtig gedaan, zodat het lichaam aan de buitenkant netjes blijft. Gemiddeld neemt het hele proces zo'n vier tot twaalf uur in beslag, afhankelijk van hoe snel er toestemming is. Daarbij geldt wel: hoe sneller, hoe beter de organen nog zijn."



Berger benadrukt dat er wel eerst alles aan gedaan is om die patiënt in leven te houden. ,,Niemand heeft er belang bij om de ene patiënt te schaden voor de ander. Ik begrijp die angsten wel, maar die zijn totaal niet terecht."



Omdat Nederland verbonden is aan Eurotransplant, kunnen organen naast Nederland ook in Duitsland, België, Oostenrijk, Kroatië, Luxemburg of Slovenië terechtkomen en kunnen wij organen uit die landen aangeboden krijgen. Noch het transplantatieteam, noch de patiënt zelf komt ooit te weten van wie het orgaan is geweest.