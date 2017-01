Vullingen mogelijk verleden tijd dankzij tandherstellende medicatie

Het medicijn Tideglusib wordt nu nog ingezet bij de behandeling van Alzheimerpatiënten. Maar onderzoekers van King's College London , een van de oudste universiteiten van het Verenigd Koninkrijk, ontdekten dat het ook de stamcellen in aangetaste tanden stimuleert om nieuw tandbeen aan te maken. Zij publiceerden vandaag hun bevindingen op de website van King's College. De wetenschappers doopten een biologisch afbreekbaar sponsje in het medicijn en plaatsten het in een gaatje. Binnen zes weken herstelde de tand zichzelf. Het sponsje, dat van collageen was gemaakt, loste vanzelf op.

Kunstmatige tandvullingen

Met deze vondst zouden kunstmatige tandvullingen in de toekomst overbodig kunnen worden. Vullingen, die in Nederland worden gemaakt van een composiet materiaal, repareren tanden en kiezen wel, maar kunnen uitvallen, afbreken of vullen soms het gaatje niet optimaal waardoor de kans op infectie blijft bestaan.



Professor Paul Sharpe, het brein achter het onderzoek, is daarom enthousiast. ,,Het is een ideaal product om grotere gaatjes te behandelen dankzij de eenvoud van de behandeling. We kunnen het ook snel leveren aan tandheelkundigen, omdat het medicijn al getest is in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en veilig is bevonden voor menselijke inname.”



Nigel Carter, directeur van de Britse vereniging van mondhygiënisten, denkt dat de nieuwe behandeling een rol kan spelen in het overwinnen van tandartsfobie. ,,Angst voor de tandarts komt nog steeds vaak voor, maar deze natuurlijke behandeling zou diegenen gerust kunnen stellen die tegen het vullen van een gaatje opzien", zegt hij tegen Daily Telegraph.