Waarom we zo van kool houden

We sparen de geit en de kool, tenzij het sop de kool niet waard is. Je kunt iemand een kool stoven of larie en apekool verkopen. En baby's? Die komen natuurlijk uit de kool. Die kleine spruit groeit daarna hopelijk als... Dat Nederlandse spreekwoorden en gezegden doorspekt zijn met kool geeft aan hoe diep de groente in onze eetcultuur is verankerd. Terwijl de eerste soorten toch echt rond de Middellandse Zee groeiden, meer dan vierduizend jaar geleden, waarschijnlijk als afstammeling van zeekool. In de middeleeuwen brachten Arabieren diverse Aziatische gewassen, waaronder bloemkool, naar Europa. In ons koele maritieme klimaat zijn kolen door de eeuwen heen de wintergroente bij uitstek geworden. Iedereen die ooit een abonnement op de seizoensgroenten van de buurtboer heeft gehad, en voor de zoveelste keer naar zijn kratje vol kool staarde, kan dat beamen. Het is niet vreemd dat dat zo is gegroeid: kolen zijn lang te bewaren en kunnen tegen een paar graden onder nul. Of zoals een Brabants gezegde luidt: hoiet nie dan kolle't (groeit het hooi niet dan groeit de kool). Boerenkool smaakt zelfs zoeter na een nachtje vorst. En ze zijn gezond. Vooral rauw zijn kolen een bron van vitamines. In vitamines B6, C en K en foliumzuur zijn het zelfs uitblinkers.

Bloemkool

Bovenaan de lijst van populairste kolen van Nederland staat de bloemkool met stip op 1. Als enige kool in de top 10 van meest gekochte groenten staat de bloemkool op 5. Uit cijfers van het GroentenFruit Huis en onderzoeksbureau GfK blijkt dat een huishouden per jaar gemiddeld ruim 4 kilo bloemkool koopt. De consumptie van bloemkool is tussen 2010 en 2015 wel met 6 procent afgenomen. Het verlies wordt goedgemaakt door het spruitje, dat sinds 2013 juist in de lift zit. De aankoop lag in 2015 zelfs 6 procent hoger dan in 2014. In ongeveer 60 procent van de Nederlandse huishoudens liggen weleens spruitjes op het bord. ,,Je kunt spreken van een revival'', zegt Menno Molenaar, spruitenhandelaar bij het internationaal opererende bedrijf Van Oers. ,,Dat hebben we onder meer te danken aan de Verenigde Staten, waar het spruitkooltje meelift op de populariteit van een andere kool, de boerenkool.''

Sinds 2012 woedt in de VS een ware boerenkoolhype. De boerenkool, kale op z'n Engels (spreek uit als 'keel') werd daar het superfood voor elke foodie en fitgoeroe. Er ze werden er creatief mee: ze bakten boerenkoolchips, kale verscheen als pizzabeleg, er kwam havermoutpap met boerenkool en zelfs boerenkoolijs. Huidverzorgingsproducten met boerenkool verschenen in de schappen. In 2013 kregen 262 kinderen de naam Kale. Niet alleen de gezondheidsmanie aan de andere kant van de oceaan heeft de kooltjes weer geliefd gemaakt. Onze eet- gewoontes zijn veranderd, en de spruit veranderde slim mee. ,,Spruiten worden anders gegeten dan tien jaar geleden. Spruitjeslucht kom je niet vaak meer tegen. Vroeger werden spruiten gaargekookt, nu zie je steeds vaker een meer Aziatische manier van bereiden: ze gaan in de wok. Dat kan goed, want door veredeling is de spruit milder van smaak geworden." Oer-Hollands is de spruit overigens niet. Die eer komt onze zuiderburen toe. Spruitkooltjes zijn in de 17de eeuw ontwikkeld door een tuinder in St. Gillis, een plaats bij Brussel. Daar komt ook de Engelse naam voor de spruit vandaan: Brussels sprout.

Zuid-Korea

Spruitjes zijn ook in andere landen een succesnummer. Van de Nederlandse spruiten gaat zelfs 60 procent naar het buitenland. In 2015 ging het om 41 miljoen kilo, waarvan twee derde naar Duitsland gaat. Ook in de VS en zelfs Zuid-Korea eten ze weleens Nederlandse spruiten. Toch valt onze productie in het niet bij die van andere landen. Molenaar: ,,Nederland, België en Engeland zijn de grootste spruitenproducenten van Europa. Maar Amerika en Mexico telen veel grotere hoeveelheden.'' Wacht even. Mexico? ,,Inderdaad, ook in warmere gebieden kun je ze telen. Wij doen het zelf in het voorjaar in Marokko. Zo kunnen we ze het hele jaar door vers aanbieden. Er is wel een groot verschil: in Nederland kunnen de spruiten in de winter lang op het veld blijven staan. Dan groeien ze nauwelijks meer, maar blijven wel goed. Die winterse akker is een soort natuurlijke bewaarkast. Pas als je ze nodig hebt, oogst je ze. Zo heb je de hele winter door verse spruiten. Dat hoef je in Marokko in de zomer niet te proberen. Zodra de spruiten volgroeid zijn, moeten ze van het land af.''



Overigens bestaat er niet één soort spruitkooltje. De Nederlandse industrie is constant bezig met het vernieuwen van het product en inmiddels zijn er meer dan honderd soorten. De flower sprout bijvoorbeeld, een kruising tussen boerenkool en spruitjes. Daar zijn ze in Australië van gecharmeerd. En er zijn paarse spruiten. Die zijn wat noot- achtiger en zoeter van smaak.