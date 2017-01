Waarschuwing: bamihap tussen kroketten

Honderden New Yorkse katten in quarantaine om vogelgriep

14 januari In New York City zijn honderden huiskatten in quarantaine geplaatst omdat ze mogelijk in contact zijn geweest met een uiterst besmettelijke variant van de vogelgriep. De vogelgriep werd aangetroffen in opvangcentra die beheerd worden door een grote dierenbeschermingsorganisatie. Het virus heeft ook een dierenarts getroffen.