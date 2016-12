Wachtkamers van huisartsen bomvol te midden van griepgolf

Complicaties

Huisarts Paul Giesen uit Nijmegen zag deze week een toename van grieppatiënten van 10 naar 30 procent. ,,Mensen komen vooral als symptomen als koorts en hoesten lang aanhouden. Of als ze last hebben van complicaties, zoals oor- of een longontsteking." Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap merkt dit. ,,We zien dat mensen later komen. Ze weten dat de griep vanzelf weer overgaat. Pas wanneer het langer dan een dag of 5 duurt, trekken ze aan de bel en dat is terecht," zegt voorzitter Rob Dijkstra.



Om de huisarts te ontlasten, maakt doktersassistente Henriëtte Zomers uit Ommen telefonisch al een scherpe selectie. ,,Ik stuur patiënten alleen door naar de huisarts als ze dagenlang hoge koorts hebben of kwetsbaar zijn, denk aan mensen met COPD of astma of heel jonge kindjes."

Het Nivel verwacht dat de epidemie zijn hoogtepunt nog moet bereiken. Doorgaans duurt een griepgolf 8 weken.