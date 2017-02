Werkgevers: Zorg kan beter, slimmer en goedkoper

Zo kunnen mensen een verkleurend moedervlekje best zelf controleren via een app. De echo bij zwangerschap kan ook thuis op de bank. De cardioloog houdt hartpatiënten net zo goed op afstand in de gaten. En zelfs chemotherapie en nierdialyse thuis zijn soms prima te doen.



Zorg thuis is veel minder belastend voor de patiënt. Ook kost het de zorgverzekeraars en de overheid minder. De verwachte opbrengst zou immens zijn: meer ziekenhuiszorg thuis uitvoeren kan al een besparing van minimaal 1,5 miljard euro per jaar opleveren 'en waarschijnlijk nog veel meer', hebben de werkgevers doorgerekend.



Revolutie

Daarvoor is wel een 'revolutie' binnen het huidige stelsel nodig. ,,In aanloop naar 15 maart lijkt de politiek de verkeerde afslag te nemen", zegt een kritische voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. ,,We moeten het stelsel niet willen hervormen, maar binnen het stelsel vernieuwen ten gunste van patiënten, zorgverleners en de belastingbetaler."



De zorg kost iedere volwassene Nederlander nu zo'n 5.400 euro per jaar. Dat is al veel meer dan elders in Europa en deze rekening loopt, als we niets doen, op naar 6.200 euro per volwassene aan het einde van de volgende kabinetsperiode. Dat komt door de vergrijzing en extra behandelmogelijkheden vanwege nieuwe uitvindingen.



Op maat

Die innovaties moeten dus zo snel mogelijk dagelijkse kost worden, luidt de oproep van De Boer. Dat scheelt geld. ,,Digitalisering maakt het mogelijk dat zorg steeds meer individueel en op maat wordt." Onder meer de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen hebben ook hun handtekening gezet onder deze visie.



Zelfs het eigen risico en de eigen bijdragen kunnen kritisch tegen het licht worden gehouden, staat in het stuk. Daarbij moet rekening worden gehouden met ongewenste effecten, zoals onnodig ziekteverzuim door zorgmijding. Voorwaarde is wel dat de premiedruk voor verzekerden en werkgevers niet toeneemt.



Het is de bedoeling dat een speciaal topteam van experts en ondernemers succesvolle voorbeeldprojecten gaat selecteren, die dan landelijk de norm worden. Zo'n team kan ook knellende regels aanpakken, zoals aparte declaratietarieven en verschillende soorten eigen bijdragen.