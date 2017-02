'Wetenschappers in actie hoge prijzen kankermedicijn'

Kankeronderzoekers dromen er al decennia van om van kanker een chronische ziekte te maken. Maar nu ze op weg zijn om die revolutie ook echt te ontketenen, dreigen de kosten van medicijnen hun doel in de weg te staan. Nieuwe geneesmiddelen tegen kanker kosten gemiddeld 100.000 euro per patiënt per jaar - en de prijzen lopen alleen maar verder op. ,,Nog even en we moeten gaan kiezen wie we wel en niet behandelen'', zegt René Bernards, veelgeprezen onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. ,,Het systeem barst uit z'n voegen.''



Farmaceutische reuzen

In wetenschappelijk tijdschrift Cell roept hij kankeronderzoekers over de hele wereld deze week op om mee te werken aan een radicale oplossing. Wetenschappers, zegt Bernards, moeten op zoek naar nieuwe toepassingen voor oude geneesmiddelen, waarvan het patent inmiddels verlopen is. ,,Die worden dus niet meer exclusief door de farmaceutische reuzen gemaakt, maar door generieke fabrikanten die veel kleinere winstmarges rekenen. Daardoor kosten die middelen niet meer een ton per jaar per patiënt, maar soms nog maar tweeduizend euro. We moeten gaan experimenteren met die ouderwetse geneesmiddelen, waar nog veel mee te bereiken is, maar die al op het kerkhof van de farmaceutische industrie liggen. Dáár ligt onze kans om nieuwe behandelingen te vinden die ook nog betaalbaar zijn.''



Geneesmiddelen

Diezelfde onderzoekers zouden eigenlijk druk bezig moeten zijn met fundamenteel onderzoek naar compleet nieuwe geneesmiddelen. Dat moet óók blijven gebeuren, maar de farmaceutische industrie laat de wetenschap geen keus, stelt Bernards. ,,Ik wil niet met modder gooien naar de industrie, want we moeten met hen blijven samenwerken - maar als ze het te dol maken, moeten we actie ondernemen. En dat is wat er nu aan de hand is.''



Bernards kent genoeg onderzoekers binnen de farmaceutische industrie. Ze schamen zich, zegt hij. ,,Ze vinden het vreselijk wat hun bedrijven durven te vragen voor hun uitvindingen. Maar ja, de afdeling marketing & sales bepaalt. En die heeft een ander belang dan het lot van doodzieke kankerpatienten. De mensen in de top van deze bedrijven vormen een schimmige wereld, ze hebben onderling contact en ik vermoed dat ze afstemmen welke prijzen ze de maatschappij op kunnen dringen. Die prijzen vragen ze - en geen cent minder.''



En dus moet de wetenschap nu maar het voortouw nemen. Om de industrie heen werken, en hopen dat die zal bijdraaien. Bernards: ,,De druk op de industrie neemt nu met de dag toe. Hopelijk heeft dat uiteindelijk effect op haar gedrag. Wij kunnen de situatie alleen verbeteren door het goede voorbeeld te geven.''