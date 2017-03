Ziekenhuis verwacht stormloop op NIP-test

De drie academische centra die de NIP-test (NIPT) aanbieden denken vanaf maandag ruim 30 keer zoveel bloedmonsters te moeten testen op ernstige afwijkingen als het syndroom van Down. Verwacht wordt dat de zwangeren die nu kiezen voor de combinatietest in het eerste trimester (eenderde van de 180.000 zwangeren per jaar) massaal overstappen op NIPT. Bovendien zullen meer vrouwen die nu niet kiezen voor een prenatale test de NIPT wel doen, vanwege de betere betrouwbaarheid. Dit verwachten de ziekenhuizen op basis van een eerdere peiling onder vrouwen. Daarin zei de helft NIPT te overwegen.



NIPT is een dna-test in bloed, die 96 van de 100 kinderen met Downsyndroom ontdekt. De test wordt sinds 2014 op basis van proef aangeboden aan zwangeren die uit de combinatietest - een nekplooimeting op echo en bloedtest - een verhoogde kans terugkrijgen. Omdat de resultaten van de studie goed zijn, mag de test nu aan álle vrouwen worden aangeboden. Robert-Jan Galjaard, klinisch geneticus van het Rotterdamse Erasmus MC, samen met het VUmc in Amsterdam en Maastricht UMC+ in het NIPT-consortium: ,, Voor het ontdekken van Down is de NIPT heel precies. De combinatietest ontdekt maar 85 van de 100 kinderen. Voor Patau- en Edwardssyndroom is NIPT iets minder accuraat, maar nog altijd een stuk beter dan bij de combinatietest."