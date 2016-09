Ziekenhuisfusies leiden niet tot betere zorg

,,Dat fusies in het algemeen vaak niet leiden tot het gewenste of verwachte resultaat is bekend. Dit geldt dus ook voor ziekenhuisfusies. Bestuurders van ziekenhuizen gebruiken vaak het argument dat de fusie goed is voor patiënten omdat de kwaliteit van de zorg zou verbeteren. Dit zien we niet terug in de onderzoeksresultaten'', zegt ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn.



De ACM liet onderzoek doen naar de kwaliteitseffecten van veertien ziekenhuisfusies in de periode 2007-2013. De ACM wil dat ziekenhuizen de 'kwaliteitsvoordelen' voortaan concreet en specifiek onderbouwen. De toezichthouder zal dit kritisch beoordelen. Daarnaast zouden ziekenhuizen vaker andere, minder ingrijpende vormen van samenwerking moeten overwegen om de gewenste kwaliteitsvoordelen te bereiken, aldus de ACM.



Wachttijden

De effecten van fusies werden onderzocht op 97 punten. Die gingen zowel over de kwaliteit van de zorg als over ervaringen van patiënten, wachttijden en sterftecijfers. Deze gegevens werden vergeleken met ziekenhuizen die niet zijn gefuseerd.



De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen stelt in een reactie dat de kwaliteit van de zorg er door de fusies ook niet slechter op is geworden. ,,Dus wat is het probleem? Er zijn meerdere redenen voor ziekenhuizen om te fuseren. Ziekenhuizen moeten voorbereid zijn op de toekomst en efficiënter gaan werken. Dat is een belangrijke reden om te fuseren'', zegt een woordvoerder. Volgens hem geven gefuseerde ziekenhuizen ook minder geld uit.



Verbieden

Vorig jaar verbood de ACM het Albert Schweitzer Ziekenhuis en concurrent Rivas Zorggroep te fuseren. Een fusie zou negatieve gevolgen voor de patiënten kunnen hebben, zoals hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie. Het was de eerste keer dat de organisatie een fusie tussen twee ziekenhuizen verbood.



Naast het onderzoek naar de kwaliteitseffecten doet ACM ook onderzoek naar de prijseffecten van ziekenhuisfusies. De resultaten daarvan worden begin 2017 verwacht.