Afdalingsprijs in Giro meteen ter discussie

De directeur van de Noord-Amerikaanse rennersvakbond ANAPRC reageerde bij eveneens verontwaardigd. ,,Dit is onverantwoord. Natuurlijk hoort afdalen bij het wielrennen, maar het is gevaarlijk om er een speciale wedstrijd van te maken.''



In de Giro komen vaak valpartijen voor, met name ook in afdalingen. In 2011 overleed de Belgische coureur Wouter Weylandt bij een crash.Op Twitter kwamen veel negatieve reacties op het nieuwe klassement in de Italiaanse grote ronden. De Belg Jasper Stuyven zei: ,,Giro, serieus? Als dit waar is moet je je schamen. Zijn er niet al genoeg valpartijen?''



Ook AD-journalist Thijs Zonneveld reageerde op Twitter. Hij meldde sarcastisch: ,,Echt heel erg verstandig dit. Wat kan er fout gaan?''